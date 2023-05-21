◇G1・オークス（2023年5月21日東京芝2400メートル）牝馬3冠の第2弾「オークス」は、桜花賞に続いてリバティアイランド（牝3＝中内田）が制し、2冠を達成した。勝ち時計は2分23秒1。中団のインでレースを進めると、直線ではライバルを突き放して6馬身差をつける大楽勝だった。リバティアイランドは父ドゥラメンテ、母ヤンキーローズ（母の父オールアメリカン）の血統で通算5戦4勝。G1は阪神ジュベナイルフィリーズから3