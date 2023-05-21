「阪神−広島」（２１日、甲子園球場）菊池が今季３９試合目で初失策を犯した。三回無死。木浪の二塁ベース寄りのゴロがわずかにイレギュラー。中途半端なバウンドで捕球体勢に入ったため、捕球し損ねた。セ・リーグの二塁手部門で、１０年連続でゴールデン・グラブ賞を獲得している名手のミスに、スタンドはどよめいた。その後、２死二塁で中野の先制の右前適時打につながってしまった。菊池はここまでセ・リーグでレギ