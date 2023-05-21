LINE（東京都新宿区）が運営するスマートフォン専用のリサーチプラットフォーム「LINEリサーチ」が、「好きなアイス」に関する調査を実施。その結果をランキング形式で発表しました。「あずきバー」は50〜60代男性に人気調査は2023年4月、LINEユーザーである日本全国の15〜64歳の男女を対象に、ウェブ調査で実施。5254人から有効回答を得ています。スーパーやコンビニで売られているアイスの中で「一番好きなアイス」を聞い