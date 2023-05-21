２０日午後７時５５分ごろ、兵庫県宝塚市切畑のゴルフ場「大宝塚ゴルフクラブ」で、従業員の男性（４６）＝兵庫県西宮市＝がゴルフ用カートの下敷きになって倒れているのを別の男性従業員が見つけ、１１９番した。男性は意識不明の状態で救急搬送され、病院で死亡が確認された。兵庫県警宝塚署は詳しい状況や原因を調べている。同署によると、男性は同日昼過ぎ、カートを運転し、ゴルフ場内で除草剤をまく作業をしていたという。カ