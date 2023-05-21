復帰後初めてブルペン入り「IL入る前より感覚はすごくいい」■エンゼルス ー ツインズ（日本時間21日・アナハイム）右上腕三頭筋の張りから復活を目指すツインズの前田健太投手が20日（日本時間21日）、敵地で行われるエンゼルス戦前に負傷後初のブルペンに入り、約25球を投じた。ブルペンに入る前には、左翼付近でエンゼルスの大谷翔平投手と約10分間の談笑。内容については「秘密です。秘密っていうほどのあれじゃないですけど