ロシアのグルシコ外務次官（右）と北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長（中央）＝２０２２年１月、ブリュッセル/Olivier Hoslet/Pool/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）ウクライナが求めている米国製の戦闘機、Ｆ１６の供与について、ロシアのグルシコ外務次官は欧米諸国に対し、供与した場合は「甚大なリスク」に直面することになると警告した。国営タス通信が２０日に伝えた。米政権はウクライナへのＦ１６供与について、これ
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