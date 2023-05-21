増加し続ける社会保険料率税金や社会保険料が年々重くなり、手取りは減っていく。国民がいかに搾取されているかは、数字の変化を見れば一目瞭然となる。注目したいのは、国民の所得に占める税金や社会保険料の割合を示す「国民負担率」だ。1970年度に24.3％だった国民負担率は社会保障の負担増で上昇していき、1988年度には37.1％となった。初めて40％を突破したのは2013年度のこと。2021年度には過去最高の48.1％を記録し、2022年