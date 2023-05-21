Ｊリーグでスペイン２部レガネスに所属するＭＦ柴崎岳（３０）の争奪戦が勃発しそうだ。２０２０年夏に３年契約でレガネスに加入した柴崎について、スペイン紙「アス」はクラブ側は契約延長しない方針のため「契約を終了する」と今季限りでの退団を伝えた。この情報にＪクラブ関係者は「日本に戻ってくる決断をするのならば移籍金がないし、古巣の鹿島以外にも興味を持つＪクラブは出てくるだろうね」と語った。柴崎は昨年の