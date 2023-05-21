G7広島サミット最終日、21日午前7時35分すぎ、岸田首相と韓国の尹錫悦大統領の首脳夫妻が、広島市の平和公園にある「韓国人原爆犠牲者慰霊碑」を訪れ、献花を行いました。「韓国人慰霊碑」を日韓の首脳が共に訪れるのは初めてです。戦時中、朝鮮半島からは徴用や出稼ぎなどで多くの人が広島に渡り、被爆しました。韓国原爆被害者協会は、広島と長崎で被爆した朝鮮半島出身者は10万人にのぼり、半数近くは、その場で死亡したと推定