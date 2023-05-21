RAV4の人気が続くのはなぜ？トヨタ「RAV4」は北米や中国を中心に海外の市場で人気のモデルとなっています。日本では、現行は2019年4月に発売されており、2023年5月現在まで様々な改良や仕様追加が行われています。そんなRAV4ですが、直近の動向はどのような状況なのでしょうか。2019年4月から早4年が経過したがいまでも高い人気を誇るトヨタ「RAV4」高い悪路走破性能を誇る「RAV4」（画像は2020年10月に追加された“Adve