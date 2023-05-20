食品などを保管するのに便利な袋止めクリップは、いくつあっても困らないですよね。できれば衛生的に使える抗菌機能があると嬉しい、と思う方もいるのではないでしょうか。そんなときは、DAISO(ダイソー)で買える「抗菌袋止めクリップ(10cm、10個)」がおすすめですよ♪出典：https://www.shutterstock.com/image-illustration/modern-bright-interior-3d-rendering-575394781抗菌袋止めクリップ(10cm×10個)とは？DAISO(ダイソー)