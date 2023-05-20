人気グループ・King ＆ Prince（平野紫耀、永瀬廉、高橋海人※高＝はしごだか、神宮寺勇太、岸優太）が、きょう20日に放送された日本テレビ系バラエティー『King ＆ Princeる。ゴールデン2時間スペシャル』（後7：56）に出演。22日をもって現体制での活動を終了する5人の“夢をかなえる1泊2日の5人旅”の様子を届けた。【写真】King & Princeのメンバーが初プロデュースしたケーキ今回、最後の5人旅として新潟・上越市での