“結成16年以上”の漫才師を対象にした新たなお笑い賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜』（フジテレビ系）が、20日に放送（後7：00）。準々決勝第4試合は超新塾VS囲碁将棋で、囲碁将棋276点で、255点の超新塾を破り、準決勝に勝ち上がった。これで、マシンガンズ、三四郎、ギャロップと準決勝進出4組が出そろった。【写真】囲碁将棋・根建の弟は…遠藤憲一ものまね芸人本大会ではこれまで、今年2月の「選考会」を皮切り