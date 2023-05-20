ロシアのグルシコ外務次官（ロイター＝共同）ロシアのグルシコ外務次官は20日、バイデン米政権が欧州の同盟国による米国製F16戦闘機の対ウクライナ供与を容認する方針に転換したことについて「状況をエスカレートさせるものだ」と批判、「欧米自身にとって重大なリスクになる」と警告した。タス通信が伝えた。プーチン政権は、ウクライナへの軍事支援を続ける欧米が交戦を長引かせていると批判してきた。欧米製戦闘機の供与は
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