「King＆Prince」が20日放送の日本テレビ「King&Princeる。」ゴールデン2時間スペシャル（後7・56）に出演。番組企画「当たり前レストラン」での平野紫耀（26）の発言にネットが大爆笑した。番組最初の企画は料理名が分かれば食べられる「当たり前レストラン」FINALの様子を放送。舞台はファイナルにふさわしい三つ星フランス料理店「ガストロノミー“ジョエル・ロブション”」で行われた。第1問で出題されたの