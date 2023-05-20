「King＆Prince」が20日放送の日本テレビ「King&Princeる。」ゴールデン2時間スペシャル（後7・56）に出演。番組企画「当たり前レストラン」での平野紫耀（26）の発言にネットが大爆笑した。番組最初の企画は料理名が分かれば食べられる「当たり前レストラン」FINALの様子を放送。舞台はファイナルにふさわしい三つ星フランス料理店「ガストロノミー“ジョエル・ロブション”」で行われた。第1問で出題されたの
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 令和に退化した扇風機 SNSで話題
- 2. 「本当においしいビール」を体験
- 3. 中核派女子大生「G7粉砕」の理由
- 4. 消防庁舎内で性行為 通報で発覚
- 5. 鈴木宗男氏 ウ大統領出席に言及
- 6. 英首相「お好み焼き作り」体験
- 7. 猿之助事務所 新たなコメント
- 8. 40、50代男性してはいけない髪型
- 9. タコさん500匹…衝撃のメニュー
- 10. 業績低迷のMeta社「悲惨な末路」
- 1. 消防庁舎内で性行為 通報で発覚
- 2. 鈴木宗男氏 ウ大統領出席に言及
- 3. ウ大統領の来日報道に海外驚き
- 4. 清水寺で外国人観光客を盗撮か
- 5. 日本で死後離婚が増加 納得理由
- 6. チャイナタウン化 竹ノ塚に異変
- 7. 馬ひいて逃げたか「大丈夫だと」
- 8. バイデン氏 G7会議を異例の欠席
- 9. 土佐カフェ店長 悪質中傷に反論
- 10. 歌舞伎町タワーのトイレ改修へ
- 1. 「本当においしいビール」を体験
- 2. ウ大統領来日 政府関係者は否定
- 3. 幕末・戦国・三国志 誰が最強か
- 4. ゼレンスキー氏の来日 正式発表
- 5. ウ大統領訪日「最大の援護射撃」
- 6. G7首脳夫人ら お好み焼き味わう
- 7. 外国人YouTuberの威嚇動画が波紋
- 8. G7首脳ら、瀬戸内の幸に舌鼓 初日は宮…
- 9. ウ大統領訪日 しゃもじ再び話題
- 10. ヒグマ誘引撮影か YouTuber炎上
- 1. 英首相「お好み焼き作り」体験
- 2. オバマ氏妻 10年夫に耐えられず
- 3. 持ち場離れられず尿漏らす 海外
- 4. ゼレンスキー氏 仏機で来日の裏
- 5. 日仏「熟女」の価値観比べた結果
- 6. ドクターペッパーのアイスが登場
- 7. BTSメンバーに接近 注射打ったか
- 8. ゼレンスキー氏「平和が近づく」
- 9. G7で福島食材使用、韓国で物議
- 10. 妹の誘拐犯をパチンコで撃退 米
- 1. 業績低迷のMeta社「悲惨な末路」
- 2. 湯舟まで生活ゴミ…女性の苦しみ
- 3. ビタミンCより優れる植物の正体
- 4. 仕事デキる人 共通するスキル2つ
- 5. 富士通で痛感した日本企業の欠陥
- 6. 女子アナの交際報道 やまぬ理由
- 7. JAL航空券セール 今回がラストか
- 8. マイナ保険証トラブル相次ぐ裏側
- 9. 住みたい街2023 1位は神奈川の市
- 10. SHEIN 破格の値段を実現できる訳
- 1. 「無能な上司の特徴」調査 1位は
- 2. 2万円台の格安タブレット値下げ
- 3. 売れ筋スマホTOP10 Pixel 7aは?
- 4. Google放置アカ削除 避ける方法
- 5. 30秒広告を導入「ニコニコ行く」
- 6. ついにYouTubeがスキップ不可の30秒広…
- 7. つるの剛士の「仕事術」に密着
- 8. 職場の人間関係が改善できた方法
- 9. ゴジラやエヴァ合体…衝撃のロボ
- 10. 丸亀シェイクうどん 味変に挑戦
- 1. ロ選手との握手拒否 女子テニス
- 2. 石川佳純を中国人の嫁に? 夫候補
- 3. 大谷と組んだ6日後…降格の瞬間
- 4. 引退の逸ノ城が音信不通 困惑
- 5. 大谷翔平 本塁打後の仕草が話題
- 6. MLB 23億円右腕が「7連敗」衝撃
- 7. 大谷翔平のヒゲ面 ファン衝撃
- 8. 由伸代役の竹安に異変 緊急降板
- 9. 力士の引退理由「悪夢が現実に」
- 10. 山川の事件…根本氏の金言あれば
- 1. 猿之助事務所 新たなコメント
- 2. 安田大サーカスHIROの近影に心配
- 3. セクシー女優の「整形事情」暴露
- 4. 大谷の「怪写真」に米実況困惑
- 5. 平野紫耀の震える手にファン号泣
- 6. 松本人志が「才能感じた」後輩
- 7. 市川團子の堂々代役に観客が涙
- 8. 市川團十郎「ご心配頂き」と投稿
- 9. 客席にまさかの大女優 小籔語る
- 10. 吉原殺人容疑者 暗すぎる寮生活
- 1. Z世代 上司との飲み会は行きたい
- 2. 思わぬ形で復讐 浮気夫が地獄へ
- 3. 「自宅を売って」ママ友に衝撃
- 4. ジッパー袋の再利用法が「天才」
- 5. 電気代上昇 シャープが注意喚起
- 6. 絶対買い ダイソーの最強グッズ
- 7. 家事ボイコットした妻…衝撃展開
- 8. 「もう付き合えない」察した瞬間
- 9. 「シロノワール」一番くじに登場
- 10. 「男女の友情」壊れる瞬間TOP3