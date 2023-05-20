【MLB】エンゼルス5ー4ツインズ（5月19日・日本時間20日／アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手が「3番・DH」で出場。2回に迎えた第二打席、ツインズ先発のライアンが渾身の一球を投じた直後に転倒。あまりの力みっぷり。さらに、まさかの珍事に視聴者から「なにそれwww」などの反響が寄せられた。【映像】大谷翔平も“びっくり”の珍事この試合、エンゼルスは2回裏にウォードの犠牲フライで1点を先制。なおも2死二塁と追加点