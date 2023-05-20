「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ８」（２１日、プリズムホール）総合格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの前日会見が２０日、都内で行われた。今大会で初めて実施される日韓対抗戦で、元ラグビー選手のノッコン寺田が、対戦相手の韓国の元極道戦士、キム・ジェフンを煽りすぎ、キム・ジェフンが怒りのあまり息切れし、退場する前代未聞の事態となった。ノッコンは登場から握手のふりをして「オラ！