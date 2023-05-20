ロシア外務省は１９日、米国の対露制裁強化への報復措置として、オバマ元大統領やウクライナへの軍事支援に携わる防衛産業の関係者ら米国人５００人のロシア入国を禁じたと発表した。ロシアに関する「偽情報」の拡散や「嫌露」感情の増幅を図っているとして、著名なロシア専門家らも対象にした。露外務省によると、米国人の入国禁止リストには、今回と合わせて１３００人以上が掲載されている。バイデン大統領は既に入国が禁じ