ロシアがオバマ氏（右から２人目）など米国人５００人を入国禁止とする措置を発表/CNN, Getty Images（ＣＮＮ）ロシアは１９日、「５００人の米国人」の入国を禁止すると発表した。多くの有力者が含まれる禁止措置の対象にはオバマ元大統領や深夜番組司会者のスティーブン・コルベア氏、ＣＮＮのエリン・バーネット記者らの名前が並ぶ。バイデン政権による定期的な対ロシア制裁への反応だとしている。ロシア外務省が声明で明らかに