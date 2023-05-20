Image: Tesla / YouTube 大群で歩くと人類滅亡の危機を感じるぞ。イーロン・マスクが舵を切り、電気自動車のTESLA（テスラ）にて開発されている2足歩行型ロボット「Optimus（オプティマス）」。7カ月ほど前の発表時には、荷物を持って歩いたり、草木に水やりをするといった作業ができるようになっていました。Teslaのロボット、ついに歩いた！ 手を振った！（去年から大きな飛躍）あれからど