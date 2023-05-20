◆阪神ー広島（20日・甲子園）阪神の先発大竹耕太郎がプロ初安打をマークした。3回無死、広島先発のマクブルームから遊撃へ内野安打を放った。この模様を「DAZN Japan（公式）」ツイッターが「全力疾走が生きた岡田彰布監督もベンチで笑顔大竹耕太郎がプロ初安打」と題して動画で公開した。ファンからは「オールスター選出も間違いないやろ」「そらナイスプロ初ヒットよ！」「大竹やるじゃんか！ ほんと阪神で輝いてるな