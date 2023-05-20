韓国の警察が１９日、麻薬類投薬容疑を受ける俳優ユ・アイン（本名オム・ホンシク）の逮捕状を請求した。ソウル警察庁麻薬犯罪捜査隊はこの日午後５時５０分ごろ、大麻・プロポフォール・コカイン・ケタミン・ゾルピデムの麻薬類５種を投与した容疑（麻薬類管理法違反など）でユ・アインの逮捕状を請求したと明らかにした。逮捕状請求事由には証拠隠滅および逃走の懸念などが含まれたという。ユ・アインの逮捕は検察が裁判所に逮捕
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