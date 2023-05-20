先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）は１９日午前、広島市の平和記念公園に各国首脳が集まり、開幕した。各国・地域を代表する首脳らが車両で続々と乗り入れた。岸田首相が出迎えた各国首脳の車は、バイデン米大統領を除いて全員がドイツのＢＭＷだった。ＢＭＷのしたたかな戦略を垣間見た。（経済部寺島真弓）■７首脳が同じ車種１９日午前、ＢＭＷの最上級セダン「７シリーズ」が、次々と平和記念公園に滑り込んだ。ドイツ