サウジアラビア強豪アルナスルに所属するポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（３８）がドイツ１部バイエルン・ミュンヘン入りする可能性が浮上した。世界的スーパースターのＣ・ロナウドは、昨年にイングランド・プレミアリーグの名門マンチェスター・ユナイテッドからサウジアラビアに移籍。?都落ち?ながら好パフォーマンスを維持し奮闘していることから欧州への復帰を求める声が多く浮上している。ただ総額２億ユー