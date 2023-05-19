2023年5月17日に首相官邸で開催された「こども未来戦略会議」（議長：岸田文雄首相）の3回目の会合で、2024年度以降の「異次元の少子化対策」についての議論が行われました。政府の叩き台には「児童手当」の「所得制限の撤廃」が盛り込まれましたが、財源の問題に関連して経済界から異論が出ており、前途は多難です。児童手当の所得制限の現状とその問題点について、改めて解説します。児童手当の制度とは最初に、児童手当の制度が