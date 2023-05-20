牛角やかっぱ寿司、大戸屋など大手飲食チェーンの買収で成長してきた株式会社コロワイド。全体に対する居酒屋比率は少ないもののコロナ禍では業績悪化を免れず、グループ全体では約400店が閉店に追い込まれました。今回の記事では、コロワイドが成長した軌跡と近年の業績、今後の戦略について解説したいと思います。◆居酒屋「甘太郎」が成功コロワイドは1963年に開店した「甘太郎食堂」がルーツです。その後、1977年に「手作り居