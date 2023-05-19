4MEEE編集部が実際に買ってよかったDAISO(ダイソー)の商品をピックアップ♡今回は、ほかで買ったらお会計が怖い……と思うほどコスパ最強なアイテムをご紹介します！出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/morning-routine-concepts-close-view-ceramic-2149198029【ダイソー】コスパ最強アイテムおすすめ?チャック袋スライダーチャック式の調味料や粉物の袋が、閉めたつもりなのにちょっと開いていた……なんて