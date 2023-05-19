雑誌の売り上げ部数が伸び悩むなか、思いもよらないテーマと切り口で読者の注目を浴びている女性ファッション誌がある。リアル過ぎる“失敗談”に込められた背景を取材した。【映像】ほとんど“実話” 投資詐欺で破滅する女性（一部抜粋）「株にお金を回しまくって現金の限界。姪っ子へのお土産、駄菓子でごめん！」「投資を取り消したい、と解約しに行ったら怖い人が出てきて『1年間は絶対に引き出せないって言いましたよね』…