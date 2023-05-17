µÜ¾ë¸©¤ÎÅìËÌÆ»¤Ç16Æü¡¢¥Ð¥¹¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÄÉÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤È¡¢¾èµÒ2¿Í¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ½Å½ý¤Ç¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¹¤Î¾èµÒ2¿Í¤Ï¡¢20Âå¤Î¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿ÍÃËÀ­¤Ç¤·¤¿¡£2¿Í¤ò´Þ¤á¡¢¥Ð¥¹¤Î¾èµÒ¤Ï40¿Í¡£Á´°÷¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤È¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£ÀçÂæ±Ø¼þÊÕ¤Ç¡¢Î±³ØÀ¸¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤Ï¸á¸å7»þ¡¢ÀçÂæµÜ¾ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÅìËÌÆ»¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÅªÃÏ¤Ï¡¢´ä¼ê¸©