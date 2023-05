5月12日に発売されたNintendo Switch向けソフト『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』に関して、作中で「犬を撫でることができない」ことをTwitter上で嘆くユーザーらの姿が話題を集めている。You cannot pet the dog in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pic.twitter.com/dAxQCnKF5X— Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) May 12, 2023『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』は2017