渡辺明名人（39）に藤井聡太王将（20）が挑戦し、藤井王将の連勝で迎えた第81期名人戦七番勝負第3局（毎日新聞社、朝日新聞社主催、大和証券グループ協賛、大阪府高槻市など地元主催）は14日、高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で2日目午後の対局に入った。午後2時前、藤井王将が△7七角成と切る強手を繰り出した。出口若武六段は「勝因にも敗因にもなりそうな一手」と意表の踏み込みに目を丸くした。第3局タイムライン藤井の「