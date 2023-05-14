地対空ミサイル「パトリオット」＝２０２２年３月、ポーランド/Sean Gallup/Getty Images/FILE（ＣＮＮ）米政府当局者は１４日までに、ロシア軍がウクライナに供与された米国製の地対空ミサイル「パトリオット」の破壊を狙い極超音速ミサイルによる攻撃を仕掛けたものの失敗し、逆にパトリオットに撃ち落とされていたことを明らかにした。極超音速ミサイル「キンジャル」による攻撃は今月の第１週に発生。当局者の１人は、ウクライ
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