グリーンランド最大級のピーターマン氷河について、潮の満ち引きの影響で氷河の融解が進み、海面上昇が速まっている可能性を示唆する研究結果が発表された/Jesse Allen/Robert Simmon/NASA Earth Observatory/AP（ＣＮＮ）グリーンランド最大級のピーターマン氷河を観測する米研究チームは、潮の満ち引きの影響で氷河の融解が進み、海面上昇が速まっている可能性を指摘している。米カリフォルニア大学アーバイン校（ＵＣＩ）と米航