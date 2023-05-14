春は進級進学の季節。中学校や高校入学のタイミングで、お小遣いの金額を上げる家庭も多いでしょう。とくに公共交通機関を使って通学するようになると、一気に行動範囲が広くなり、子どもがお金を使う機会も増えますよね。【漫画】最初は1500円への値上げを喜んでいた娘でしたが…（全編を読む）「1カ月のお小遣いをいくらにするべきか…」と悩むかもしれません。子どもが電車通学を始めるR子さんも、お小遣いの金額を決めかねてい