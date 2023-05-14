ユニクロは毎年豊富な型数のTシャツが発売されていますが、違いはわかっていますか？？今回は＠stylerelierさんのInstagram投稿から、UNIQLOの白Tを着画で比較してみました！■エアリズムコットンTレディース商品のこちらは、ゆったりなボックスシルエットと短めの丈感が特徴です。脇にスリットも入っていてどんなボトムスにも似合いそう！袖口も大きめで二の腕カバーもしてくれます。お値段は1500円！■コットンオーバーサイズTレ