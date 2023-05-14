子どもの遊び声などへの一部住民の苦情がきっかけで4月末に廃止された長野市の青木島遊園地を巡り、長野市と市教育委員会は13日、近くにある青木島小学校内のプールを解体し、遊園地に代わる遊び場を整備する方針を明らかにした。公園を利用していた児童が通う青木島小の保護者向け説明会で、荻原健司市長らが遊び場の具体的な確保策を示した。市と市教委の説明によると、公園を利用していた児童センターを同小学校内にある「