13日午前6時ごろ、警視庁新宿警察署（東京都新宿区）の駐輪場の脇で男性が倒れているのを通行人が発見した。男性は同署地域課の30代巡査長で、病院に運ばれたが死亡が確認された。同署は、現場の状況から巡査長が自殺を図ったとみて調べている。AIとチャット後に死亡「イライザ」は男性を追いやったのか？同署によると、巡査長は13日朝から勤務に就く予定だった。同署の13階の窓が開いた状態で、近くに巡査長の荷物が残され