みなさんは「ギャンブルに必要なことは？」と聞かれたら何を思い浮かべるでしょうか？運、データ、緻密な計算、統計などいろいろあるでしょう。もちろんこれらも大切ですが、私はギャンブルで勝つために一番重要なのはメンタルだと考えています。（本記事は、じゃい著『稼ぐメンタル〜ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方〜』より抜粋したものです）◆ギャンブラーの誤謬に騙されないまずギャンブラーの誤謬（ごび