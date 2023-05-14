投資と貯金は、どちらも個人の資産形成において重要ですが、効率的に資産を増やすには、両方のバランスが重要です。しかし、「投資と貯金の割合をどう決めればよいのか分からない」という方も少なくないはず。年代によって生活環境が変わることも難しくしている一因でしょう。投資と貯金の割合の決め方を20代から60代まで、年代別に解説します。【写真】クレディ・スイス、紙切れになった債券に泣いた投資家多数、有名大学駅伝部の