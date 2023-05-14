ネット上で時折見かける「マッチョ（に見える）動物」たち。そこへ新たな仲間入りを果たしそうなマッスル猫ちゃんがツイッターに現れました。外を眺めながら、筋骨隆々な後ろ姿を披露したのは、ツイッターユーザー・みふゆ（三冬）さん宅の愛猫・サスケくん。見てください、この肩幅！思わず「肩メロン！」と叫びたくなってしまいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】……と、もちろんお気付きでしょうが、