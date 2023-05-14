発達障害の可能性がある子どもが、近年増加傾向だという。しかし、臨床経験35年の小児脳科学者は、その中には発達障害と「間違われている」子どもたちがいると指摘する。背景には、子育ての意外な盲点があった。【写真を見る】発達障害と「間違われる」子どもたち小児脳科学者が指摘する、不調から抜け出すシンプルな解決策増加する子どもの不調背景に生活習慣の乱れという盲点文科省の調査（※1）によると、公立小中学校の通