俳優ケビン・コスナー（68）が、破局した妻クリスティーン・バウムガートナー（49）の心を取り戻そうとしていることが分かった。クリスティーンは、19年間の結婚生活を経て５月１日に「和解し難い相違」を理由に離婚を申請。しかし関係者によると、ケビンの方は離婚を望んでいないそうだ。 【写真】ケビン・コスナーと妻クリスティーン 「和解し難い相違」は埋まるのか？ ある関