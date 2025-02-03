Í§Ã£¤ÈÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¤¿Íµ¤¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥«¥Õ¥§Shop.1¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼ÂÎ¸³¤¬³ð¤¦¢ö¡¿Film Coffee&Things»°¸®Ãã²°±Ø¤ÎÆî¸ý¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬¤Û¤É¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡ÖFilm Coffee&Things¡×¡£¡ÖCoffee Wrights¡×¤ÇßäÀù¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê°ìÇÕ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀ¤ÅÄÃ«¥¨¥ê¥¢¤ÇÉ¾È½¤ÎßäÀù½ê¡ÖYOUR DAILY COFFEE ROASTERS¡Ê¥æ¥¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¡×¤«¤é¤â¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äó¶¡¤¹¤ëÌ£