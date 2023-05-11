日本テレビ『ブラッシュアップライフ』で主人公・麻美（安藤サクラ）の保育園時代を演じ、“チビ麻美”として注目を集めた子役の永尾柚乃（6）が11日、赤羽警察1日署長に就任し、「春の全国交通安全運動」キャンペーンに参加。ドリフターズ好きを告白し、研ナオコの鉄板ネタを披露した。【写真】研ナオコの「生たまご」コントの物まねを披露した永尾柚乃警察の制服に身を包んだ永尾は「着たかったと思っていたので、きょう着れ