2021年以来、相次いで発覚する国立大学法人の附属小中学校での教員への残業代未払い問題。国立兵庫教育大学附属中学で2020年4月から22年6月までの残業代が未払いの可能性があることが「週刊文春」の取材でわかった。【実名告発】「このままだと大学側の逃げ勝ち」国立兵庫教育大附属中の未払い問題を告発する前校長運営法人である兵庫教育大学は、昨年10月に労基署の勧告を受けて、附属校・園の教員計54人に対して、昨年７〜９