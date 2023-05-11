Googleとタイトーは、『スペースインベーダー 』の没入型ARゲーム『SPACE INVADERS: World Defense』を発表した。リリース時期は今夏。対象プラットフォームはAndroid。発売から45年の歳月を経て#スペースインベーダー が再び襲来！没入型ARゲーム『SPACE INVADERS: World Defense』今夏リリース&#128640;@Google I / Oで発表されたゲームは@Google #ARCore を搭載しています。このユニークなARゲームを世界中でお楽しみくださ