【ベルリン時事】ドイツのシュレーダー元首相が、９日にベルリンのロシア大使館で開かれた対独戦勝記念パーティーに参加したと報じられ、批判を浴びている。シュレーダー氏のロシア寄りの姿勢は、独国内でたびたび物議を醸してきた。シュレーダー氏はショルツ首相と同じ社会民主党出身。同党幹部は独メディアに「全く理解できない」とコメントした。シュレーダー氏は、ロシアによるウクライナ侵攻後もロシア企業と関係を維持し