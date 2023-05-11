ロシア外務省のザハロワ情報局長は１０日の記者会見で、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）が日本に連絡事務所の設置を検討していることについて「アジア太平洋地域に（反中・反ロをあおる）足場を築く世界的な野心と計画があるという新たな証拠だ」と批判した。その上で、事務所の設置は「地域の軍事化とブロック対立の激化につながる」とけん制した。