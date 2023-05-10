モデルでタレントの藤田ニコルがブランドミューズを務める「PEACH JOHN（ピーチ・ジョン）」の新ビジュアルが公開された。【写真】肌に映えるグリーンがすてき夏の新色ブラを着こなす藤田ニコル■まんまるバストをメイク今回公開されたのは、5月10日（水）から販売中の「ま〜るく盛れる着やせブラ」の新色グリーンを着用した藤田による新ビジュアル。知的さを感じるシックなグリーンのブラを着用した藤田は、緑に囲まれた