行方不明になった８歳の男児が２日後に無事保護された/Hurley School District（ＣＮＮ）米ミシガン州のキャンプ場で行方不明になった８歳の男児が、丸２日後に無事保護された。木の下にもぐり込み、残雪を食べてしのいだという。地元警察によると、男児はウィスコンシン州から家族とともにキャンプ場を訪れていた。６日午後にまきを集めに行ったまま戻らず、警官１５０人以上が出動して上空や水上からも捜索した。現場一帯は雪が